روجت الاعلامية الكويتية مي العيدان للحلقة الجديدة من برنامجها “سكوب” كاشفة انها ستتضمن تفاصيل فضيحة ممثلة ومخرجة قامت بخيانة زوجها في منزل الزوجية.

وقالت مي العيدان، في تدوينة عبر حسابها على انستغرام: “راح اتكلم عن فضايح ممثله ومخرجه متزوجه من ابن فنان خانت زوجها في منزل الزوجيه امام اولادها مقابل ساعه روليكس مستعمله ولما فاجاءهم زوجها اشتكت عليه بالمخفر وعشيقها يسميها عوار قلب”.

كما توعدت بنشر المزيد من الفضائح قائلة: “وكل اسبوع راح نكشف حلقه من فضائحها عشان اتعرف حدودها الوعد باجر”.

وقد اثار كلام مي العيدان انتقاد بعض متابعيها حيث كتب احدهم: “تره عيب عليك هذا الكلام. حرام. عليج هيج كلام وانتي انسانه مثقفه عود وين الثقافه مالتك بلموضوع. الله يفظحك اذا فضحتي اي شخص وليس فنانه او ماعرف شنو. اتقي الله شويه.” وقال اخر “تر مثل مراح تفضحين اعراض عالم باجر الله هم يفضحج حرام الستر حلو والله يحب الساترين شكد تحبين الفضايح حرام ذكري ربج هي عدها اطفال باجر من يكبرون وناس تحجي ع فضيحه امهم راح شيصير بنفسيتهم بعدين هي حياتها شخصيه تخون تحب تسوي خطأ تسوي صح خافي ربج مالج دخل بالعالم الله اليحاسب مو انتي”.