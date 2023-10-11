أكد عدد من المصادر المقربة من الفنانة المصرية رنا رئيس خبر انفصالها عن خطيبها منذ خمسة أشهر

انفصال رنا رئيس

اختارت رنا رئيس عدم إعلانها الخبر بطريقة مباشرة عبر وسائل الإعلام إلا أنها قامت بحذف صورها مع خطيبها السابق وإلغاء متابعته على “إنستجرام“.

بعد تداول هذا الخبر حرص عدد كبير من محبي رنا على دعمها وطالبوها بتقديم العديد من الأعمال الفنية.

من هي رنا رئيس؟

رنا رئيس هي ممثلة مصرية معروفة من مواليد التسعينات بدأت نشاطها الفني منذ عام 2017 ميلاديًا، ولا تزال مستمرة فيه حتى الآن، حيث ولدت رنا في محافظة القاهرة، حيث تعمل والدتها في مجال المكياج في الوسط الفني، بينما يعمل والدها كمهندس، ومن أشهر الأدوار التي قامت بها هذه الفنانة هو دورها في مسلسل وضع أمني في عام 2017؛ ومن ثم توالت عليها الأعمال الفنية الأخرى والعديد من المسلسلات مثل مسلسل (أرض جو).

آخر أعمال رنا رئيس

يُذكر أن شاركت رنا رئيس مؤخرًا في حكاية “ريش نعام” من مسلسل حدث بالفعل، شارك في بطولة هذة الحكاية ماجد المصري وبسمة وسينتيا خليفة ورنا رئيس وأحمد عبد الله محمود.

تم تصوير هذة الحكايه في العديد من الأماكن ومنها فيلا بمنطقة شبرامنت، وأماكن أخرى بالشيخ زايد والعبور ومناطق متفرقة بالساحل الشمالي.

مسلسل حدث بالفعل يتضمن 101 قصة حقيقية تتعلق أحداثها بالأمراض النفسية، وتم تجميع هذه القصص من 9 دول عربية، ليكون أول مسلسل تليفزيوني يستعرض مثل هذه القصص في الوطن العربي.

المسلسل من إنتاج “بي اجينسي” بالتعاون مع “اكتيف ميديا برودكشن”، دبي، الإمارات العربية المتحدة، وتأليف د. فادي النجار، ومدير تصوير كريم رضا، وديكور دينا ماهر، واخراج هشام الرشيدي.

أما عن أعمالها السينمائية فعرض لها مؤخرا فيلم “أولاد حريم كريم” .

الفيلم من بطولة مصطفى قمر، داليا البحيري، بسمة، علا غانم، خالد سرحان، ومع نجوم “اولاد حريم كريم” عمرو عبد الجليل وبشرى، بالإضافة إلي مجموعة من النجوم الشباب منهم تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود، يوسف عمر، كريم كريم ، وتأليف زينب عزيز واخراج على إدريس.

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