أعلن الفنان عمرو عبدالجليل وفاة شقيقه “هشام” عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك»».

عمرو عبدالجليل يعلن وفاة شقيقه

وقال في تدوينة: “البقاء لله في أخي العزيز هشام عبد الجليل.. ربنا يصبرنا ويرحمك يارب.. نسألكم الدعاء.. اللهم ارحمه واغفر له وآنس وحشته ووسع قبره اللهم اجعل عيده في الجنة أجمل، اللهمّ اجعل قبره روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار”.

من ناحية أخرى، يعرض حاليا بدور العرض السينمائي لعمرو عبد الجليل، فيلم “أولاد حريم كريم“، مع عدد من نجوم الفن.

أبطال فيلم أولاد حريم كريم

وفيلم “أولاد حريم كريم” بطولة “مصطفى قمر، داليا البحيري، بسمة، علا غانم، خالد سرحان، ومع نجوم “أولاد حريم كريم” عمرو عبد الجليل وبشري، بالإضافة إللا مجموعة من النجوم الشباب منهم تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود، يوسف عمر، كريم كريم، وتأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس، ومن إنتاج شركة انتلجنت وتوزيع خارجي روتانا.

فيلم حريم كريم

فيلم “أولاد حريم كريم” يعد استكمالا لنجاح فيلم “حريم كريم” والذي عرض منذ 18 عامًا وتحديدا في عام 2005 ودارت أحداثه حول زوجين يتم الطلاق بينهما بسبب سوء تفاهم جرى بينهما، فيحاول الزوج أن يعمل على مصالحة زوجته بشتى الطرق عن طريق الاتصال بزميلاته القدامى أثناء الجامعة.

وهناك عدد من الشخصيات انتهت مع نهاية أحداث الجزء الأول، ولن يكون لها امتداد مع الأحداث الجديدة، مثل شخصية ياسمين عبد العزيز، طلعت زكريا، إدوارد، محمد شاهين، هناء الشوربجي.

ويستعد فريق عمل الفيلم لتقديم عدد من المفاجآت للجمهور خلال الفترة المقبلة تزامنا مع طرح الفيلم بالسينمات.

يذكر أنّ فيلم “حريم كريم” عُرض عام 2005، وتدور أحداثه حول زوجين يتم الطلاق بينهما بسبب سوء تفاهم جرى بينهما، فيحاول الزوج أن يعمل على مصالحة زوجته بشتى الطرق عن طريق الاتصال بزميلاته القدامى أثناء الجامعة.

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