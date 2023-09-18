تداول رواد السوشيال ميديا العديد من الفيديوهات للفنان محمد فؤاد لحظه انهياره عند تشيع جثمان شقيقه بعد صلاة الجنازة عليه في مسجد أنس بن مالك حلوان، وسط حضور عدد من الأصدقاء.

رحيل شقيق محمد فؤاد

كان لافت للانتباه غياب نجوم الفن والمشاهير عن دعم محمد فؤاد في هذا الموقف، واقتصر الحضور على الأهل والأصدقاء المقربين.

يذكر أن رحل في الساعات الأولى من صباح اليوم الموافق 18 سبتمبر شقيق الفنان محمد فؤاد، عبد الحميد فؤاد.

وأعلنت صفحة محمد فؤاد عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلا “إنا لله و إِنا إليه راجعون توفي إلي رحمة الله تعالي الحاج / عبد الحميد فؤاد عبد الحميد حسن شافعي شقيق الفنان، محمد فؤاد ووالد الأستاذ، إبراهيم عبد الحميد فؤاد نسألكم خالص الدعاء”.

نجوم الفن يواسون محمد فؤاد

ونعى عدد من نجوم الوسط الفني شقيق الفنان محمد فؤاد والذي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وانهالت تعليقات نجوم الفن لمواساة فؤاد، حيث قالت علا غانم: «إنا لله وإنا إليه راجعون البقاء لله في الجنة إن شاء الله»، وعلقت فيفي عبده قائلة: «الله يرحمه في الجنة ونعيمها إن شاء الله»، وعلقت مروة ناجي: «البقاء لله وإنا لله وإنا إليه راجعون، خالص العزاء»، وقال مدحت تيخة: «البقاء لله والدوام لله، الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة وربنا يصبر قلبك على فراقة».

آخر أعمال محمد فؤاد

الجدير بالذكر أن آخر أعمال محمد فؤاد “100 يوم صحة” وطرحتها وزارة الصحة والسكان، عبر منصاتها الإلكترونية، في يوليو الماضي، حرص الفنان الفنان محمد فؤاد علي دعم هذة الحملة بسبب جهودها حيث تقدم الخدمات بالمجان لمئات الآلاف من المواطنين المصريين يوميا.

مقلب محمد فؤاد

يُذكر أن الفنان محمد فؤاد أثار جدل كبير في رمضان 2023 وذلك بسبب ظهوره في برنامج رامز نيفر إند وذلك بسبب تعاطف الجمهور معه.

كان مقلب اليوم هو مقلب مطعم الغسالة، حيث تم استدراج الفنان محمد فؤاد لافتتاح مطعم تركي، وبدأ المقلب باقتحام ثور للمكان

بدأ موظفو الأمن إلى حمل محمد فؤد ورامز جلال، المتنكر في شخصية الطباخ التركي، إلى الغرفة الدوارة اصطدم محمد فؤاد بالجدران أكثر من مرة وصرخ من الألم وظهر دم في منطقة بطنه .

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