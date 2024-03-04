أعلن المخرج مجدي الهواري طليق الفنانة غادة عادل وفاة شقيقته منذ قليل، إذ طالب جميع متابعيه بالدعاء لها بالرحمة والمغفرة.

وفاة شقيقة مجدي الهواري

وكتب مجدي الهواري عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي صدق الله العظيم.. إنا لله وإنا إليه راجعون، توفت إلى رحمة الله، اختي وحبييتي ادعو لها بالرحمة، الصلاة عقب صلاة الظهر في مسجد السيدة نفيسة لها منا الفاتحة.

المخرج مجدي الهواري

وعلى الفور انهالت التعليقات على مجدي الهواري من قبل متابعيه، الذين حرصوا على الدعاء لها بالرحمة والمغفرة وللأسرة بالصبر والسلوان في فقيدتهم.

وفي الأيام الماضية، أدى المخرج مجدي الهواري مناسك العمرة، حيث شاركت مصممة الأزياء دنيا عبد المعبود، صور له برفقة زوجها مجدي وأولاده، أثناء تأديتهم العمرة، وجاء ذلك بعد انتشار أنباء عن طلاقهما، بشكل كبير خلال الفترة الماضية، ونشرت دنيا عبد المعبود، الصور، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وعلقت قائلة: الحمد لله.

زواج مجدي الهواري

يذكر أن مجدي الهواري أعلن مؤخرا زواجه من الاستايلست دنيا عبد المعبود، واحتفل بزواجهما في حفل بسيط حضره أولاده وأصدقائه.

ويأتي زواج المخرج مجدي الهواري من دنيا عبد المعبود بعد انفصاله عن الفنانة غادة عادل منذ فترة طويلة كان هناك كثير من الأقاويل حول عودتهما ولكن جاء خبر زواج مجدى من دينا يضع حدا لكل هذه الأقاويل.

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