بعد أشهر قليلة من وفاة والدها، أعلنت الفنانة دينا الشربيني عن وفاة والدتها من خلال منشور لها على موقع إنستجرام.

دينا الشربيني تنعي والدتها

كتبت الشربيني “إنَّ لله وإنَّا إليهِ راجعون توفت إلى رحمة الله تعالى والدتي/ ليلى السيد عبد الله”

وتابعت “اللهم ارحم فقيدة قلبي وأنس وحشتها واجمعني بها في جنتك. اللهم ارحمها واغفر لها بقدر شوقي إليها.برجاء الدعاء لها بالرحمة والمغفرة. صلاة الجنازة غدًا الخميس الموافق 21 سبتمبر بعد صلاة الظهر في مسجد المشير”.

تفاعل عدد كبير مع منشور دينا الشربيني وقدموا لها واجب العزاء من خلال خاصية التعليقات، ذلك إلى جانب عدد كبير من زملائها بالوسط الفني أبرزهم تامر حسني وريهام عبد الغفور.

أزمة رحيل والدها

وكانت الفنانة دينا الشربيني قد فقدت والدها في شهر أبريل الماضي وحرص عدد كبير من النجوم على حضور الجنازة والعزاء ومواساتها ومن بينهم أحمد داود، دنيا سمير غانم، هنا شيحة وغيرهم نخبة من النجوم والنجمات.

حاولت دينا الشربيني أن تتجاوز أزمة رحيل والدها وشاركت الفنان تامر حسني مؤخرا في بطولة «فيلم تاج».

حقيقة اعتزال دينا الشربيني للفن

وفي وقت سابق، كشفت الفنانة دينا الشربيني، موقفها من اعتزال الفن، مشيرة إلى أنه ما زال الوقت باكرًا لاتخاذ هذا القرار، مؤكدة أنها ما زالت تطمح لتقديم المزيد من الأعمال ليظل الجمهور يتذكرها.

وقالت دينا الشربيني، خلال لقائها ببرنامج عرب وود: والدي دائما كان يريدني أن أعتزل في وقت يتذكرني فيه الجمهور بشكل جيد، وكانت نصيحته دائما أن أحافظ على مستوى مميز من الأعمال التي يتذكرني بها الجمهور، ولكنني لا أعلم متى يمكن أن أتخذ هذا القرار.

أحدث أعمال دينا الشربيني

الجدير بالذكر أن الفنانة دينا الشربيني انضمت مؤخرًا لأبطال فيلم “الغربان” المقرر البدء في تصويره خلال الفترة المقبلة.

فيلم الغربان من بطولة النجوم عمرو سعد وماجد المصري وعدد من الفنانين من جنسيات عربية وأجنبية.

ومن المفترض خلال الفترة الحالية أن يواصل صناع العمل التحضيرات للبدء فى تصوير مشاهد الفيلم خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث يعقد جلسات عمل مكثفة في الوقت الحالي مع المخرج ياسين حسن، للوقوف على تفاصيل وملامح الشخصية.

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