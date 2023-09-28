كشفت الفنانة روجينا عبر خاصية القصص المصورة الملحقة بحسابها الخاص في “إنستجرام” عن تعرضها لحادث سير، من دون أن تكشف تفاصيل الحادث وما إذا كانت قد أُُصيبت خلاله أم لا.

روجينا تتعرض لحادث سير مروّع

واكتفت روجينا بنشر صورة لباب السيارة وقد كُسر في زجاج الشباك، وعلّقت عليها قائلةً: “الحمد والشكر لله”.

ولم تردّ الفنانة روجينا على استفسارات جمهورها حول ما إذا كانت قد تعرّضت لإصابات في جسدها أم لا.

روجينا تتعرض لحادث سير – الصورة من حسابها على إنستتجرام

روجينا في موسم رمضان 2024

من ناحية أخرى، كانت روجينا قد أعلنت عن مشاركتها في الماراثون الرمضاني لعام 2024، مؤكدةً أنها ستخوض الدراما الرمضانية من خلال عمل يناقش قضية مهمة.

ولم تكشف روجينا عن تفاصيل المسلسل ولا حتى عن عنوانه، قائلةً في تصريحات إعلامية: “إن شاء الله بحضّر لحاجة مهمة في رمضان 2024، وهو دور صعب زي “مسلسل ستهم“، وموضوع شيق جداً”.

وردّت روجينا على اتهام البعض لها بمشاركتها في أعمال فنية بسبب زوجها الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، بالقول: “الناس يقولوا اللي يقولوه أنا فنانة موهوبة، وخرّيجة معهد فنون مسرحية، ومن الممثلات اللي اشتغلت مسلسلات مهمة بالنسبة للدراما المصرية، وجمهوري بيحبني”.

آخر أعمال روجينا

يُذكر أن روجينا شاركت في الماراثون الرمضاني لعام 2023 بمسلسل “ستهم”، وحققت من خلاله نجاحاً كبيراً، وتدور أحداثه حول “ستهم”، التي تدخل في صراع مع أسرتها بعد قتل زوجها، وتحاول تربية أبنائها بعيداً من المشاكل، ثم تضطر للتنكر في هيئة رجل حتى تواجه صعوبات الحياة.

وشارك في المسلسل عدد من الفنانين، أبرزهم: محمد عبد الحافظ، نانسي صلاح، أمير صلاح، ياسين التهامي، إبراهيم السمان، وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

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