انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية أخبارا على مواقع التواصل الاجتماعي حول وفاة الفنانة ” سوسن بدر ” عن عمر ناهز ال 64 عاما .

وذلك بعد غيابها عن التواجد بمهرجان الجونة السينمائي وكان الظهور الأخير لها على مواقع التواصل الاجتماعي منذ إسبوع بعد نشرها لصورة لها من كواليس أحد الأعمال الفنية .

وخرج الفنان ” منير مكرم ” عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية قد خرج بتصريحات صحفية له لنفي ما تم تداوله عن وفاة سوسن بدر .

حيث أكد منير مكرم على أن سوسن بدر بخير وبصحة جيدة .. وأن خبر وفاتها ما هو إلا مجرد شائعة لا أساس لها من الصحة .