حلت ” ليلى عبد اللطيف ” خبيرة الأبراج ضيفة مع الإعلامي اللبناني ” نيشان ” في برنامجه ” أنا هيك ” المذاع على قناة الجديد .

وخلال الحلقة تنبأت ليلى عبد اللطيف للفنان المصري ” محمد رمضان ” بعدة تنبؤات وهي إنه سيصل إلى العالمية وهوليوود وسيحصد العديد من الجوائز الهامة .

كما إنه سيشارك مع فرقة إستعراضية عالمية ونجم أجنبي في عمل فني سيحصد الملايين من المشاهدات .

ولكن حذرت خبيرة الأبراج محمد رمضان من إنه سوف يتعرض لحادث خلال الفترة المقبلة ولكنه سيمر على خير .

وعلى الجانب الآخر نشر الفنان محمد رمضان مقطع الفيديو الذي تتحدث فيه ليلى عبد اللطيف عن تنبؤاتها عنه عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” .

وكتب في تعليقه عليه قائلا : ” لعله خير إن شاء الله .. ثقة في الله نجاح ” .