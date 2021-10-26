فاجأت خبيرة المكياج العراقية بارز هادي المتابعين، عبر حسابها الخاص بموقع الصور والفيديوهات «إنستجرام» بتقمصها شخصية الممثلة المصرية مي عز الدين، وبدت نسخة منها.

هادي تقمّصت شخصية عز الدين وقدمت مشهدًا تمثيليًا من “مسلسل الحقيقة والسراب“، الذي عُرض عام 2003 وقامت ببطولته الفنانة فيفي عبده.

وقد أشاد الجمهور بموهبة خبيرة التجميل وقدرتها على الأداء إلى جانب قدراتها الفنّية في عالم المكياج، وجاء في التعليقات أيضًا: “فكرتها مي عز الدين بجد برافو بجد”، و”مش معقول”. في حين كتبت متابعة: “هذا برنامج فلتر مو بس شغلة مكياج يعني”.

وقد لاقى مقطع الفيديو تفاعل كبير من الجمهور، حيث نال أكثر من (102 ألف) مشاهدة، في غضون ساعات قليلة، وأكد غالبيتهم على درجة الشبه الكبير بينهم.

يُذكر أن باريز هادي فنانة تشكيلية عراقية، لها القدرة على تقمص شخصيات فنّية شهيرة، واستحضار وتقليد أداءات تمثيلية وغنائية، بآليات حركية تعبيرية محكمة الدقة، لا تخلو من خفة دم وروح مرحة وإتقان؛ ليخرج مشهد درامي قصير، أو كوبليه غنائي صغير لا يختلف كثيرًا عن الأصل.

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من ناحية أخرى، ظهرت مؤخرًا النجمة مى عزالدين، مرة أخرى على السوشيال ميديا بعد فترة ابتعاد، وشاركت جمهورها عبر حسابها على انستجرام، بصورة جديدة لها، ودخل متابعوها يتساءلون لماذا الإختفاء والابتعاد كل تلك الفترة.

جاء الظهور الجديد لـ«مي» بشكل بسيط، حيث أطلّت بشعر منسدل وتيشرت أبيض، كما فتحت مي خاصية التعليق على الصورة التي أغلقتها لفترة طويلة في أي منشور لها.

وحازت الصورة على اعجاب كل متابعيها ومحبيها وانهالت عليها التعليقات من أصدقائها الفنانين الذين عبروا عن اشتياقهم لها بوحشتينا؛ ومنهم من أقــرّ بتغير ملامحها وجمالها الزائد…إضغط هنا وشاهد كيف بدت !!

وكانت آخر أعمال مي عز الدين “مسلسل خيط حرير” بطولة، محمود عبد المغني ونيقولا معوض وسوسن بدر، ومى سليم وهنادى مهنا، محمد سليمان، صفاء الطوخي، ومحمد علي رزق، وولاء الشريف، وعبد الرحيم حسن وحنان سليمان، وأحمد صيام، وأحمد خليل، وحنان سليمان وياسمين رحمي، ويوسف عثمان وممدوح الشناوى، وحازم سمير، وآخرون، وهو من إخراج إبراهيم فخر.

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