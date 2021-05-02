أوضحت الإعلامية السعودية خديجة الوعل، أن الفنانة المغربية مريم حسين، تسببت لها في العديد من المشاكل، وذلك على خلفية مقطع نشرته من حفل طلاقها.

وقالت خديجة الوعل في تصريحات تلفزيونية: “حصل لي مشاكل كثيرة بسبب هذا الموضوع، أولها أن الوالد طلب مني تقديم استقالتي والرجوع إلى جدة، وطٌلبت للتحقيق من المؤسسة التي أعمل فيها ومٌنعت من التواجد على الهواء”.

ووصفت خديجة الوعل الفيديو الذي نشرته مريم حسين في حفل طلاقها بأنه غير محترم مؤكدة بأنها لم تدعها ولا تعرفها وقالت “الاخ خالد الراجح حضر للحفل وكانت معاه يبدو انهم كانوا يصورون في مكان”.

وكانت الوعل التي تعمل في إذاعة MBC FM، ظهرت في فيديو وهي ترتدي تاجاً على رأسها ومعها الممثلتان مريم حسين ونصرة الحربي، وهن يضحكن، حيث قالت حسين: “نحن في حفلة طلاق خديجة الوعل، عاش الطلاق”، لتخرج الوعل نافية كونه حفل طلاق، الأمر الذي أثار الجدل.