خطفت الفنانة ريم عبدالله القلوب بلحات صادقة تحدثت فيها عن والدها وعن ابنها، وبكت الفنانة السعودية وهي تحكي المزيد من التفاصيل التي تحكيها لأول مرة خلال لقائها مع مالك مكتبي.

بكاء ريم عبدالله

خطفت الفنانة ريم عبدالله القلوب بلحات صادقة تحدثت فيها عن والدها وعن ابنها، وبكت الفنانة السعودية وهي تحكي المزيد من التفاصيل التي تحكيها لأول مرة خلال لقائها مع مالك مكتبي.

ريم عبدالله تتأثر بالدموع اثناء حديثها عن ابنها:



"الله يحفظك واشوفك في مكان تستاهله ويكون فيه عوض جميل" 🥺💔pic.twitter.com/5IIELmRsP9 — Gorgeous (@gorgeous4ew) May 23, 2024

لحظة بكاء ريم عبدالله على والدها:

وتفاعل الجمهور مع ريم عبدالله في تعليقات منها: “يا روحي وربي بكيتيني مرتين ربي يجبر قلبك ويقويك ويرحم والدي ووالدك وموتى المسلمين أجمعين، ويارب تفرحينا قريباً بضناك بحضنك وقدام عيونك الله يرده لك رداً جميلاً ويجعله قرة عينك، اخخ ياريم بس”. “تحزن مرا الله يجمعها فولدها قريب يارب وحسبي الله على كل أب يستخدم أطفاله وسيلة عشان يصفي حساباته مع أمهم بالنهاية مالهم ذنب بالمشاكل الي تصير ومرد الحضانة للأم شئت ام أبيت الله ينصرها عليه ويرد ولدها لحضنها يارب.. صايرة تبكينا كثير ونحبك وقلوبنا معك وداعمينك بكل شي انتي كونتي قاعدة جماهيرية كبيرة بصدق وحب ورُقي ، من قلب أم كوني قوية”.

سبب انفصال ريم عبدالله

وتحدثت ريم عبدالله عن أسباب انفصالها لأول مرة قائلة: “أحب أشكر زوجي السابق، أنا اليوم وصلت لمرحلة ما كنت أتخيل أني أقدر أوصل لها في يوم من الأيام.. لأنه كان موجود معايا مرحلة طويلة من الزواج إلى الخلع”. وعن سبب انفصالها قالت: “لما تكون إنسان ناضج تعرف تاخد وتدير أمورك يكون عندك رد.. فلما توصل للمرحلة هذه بتاخد قرارك وبتعرف إنك تقدر تكمل بدون أي شخص، إلى جانب الأسباب الأخرى.. بس أنا أقول لله شكرا ليش؟ لأنه كان محرم وجوده معايا أنقذني من أمور كثيرة”.

وعن سبب عدم استمرار هذا الزواج قالت: “أشكره الآن لأنه والد ابني.. وكان هناك الكثير من الأمور الناقصة في هذا الزواج .. فيه حالات انفصال تحدث بعد ٢٥ سنة.. كلها أسباب غير واضحة.. بس أنا عندي أسباب خاصة لن أفصح عنها.. ليست خيانة أو عنف.. لكن في النهاية عم توافق في الأمور”.

أجر ريم عبدالله

وعن استخدام السوشيال ميديا كمقياس للنجومية ومقارنتها بإلهام علي وغيرها من نجمات السعودية على السوشيال ميديا، قالت ريم عبد الله: “هذا ليس له علاقة بالنجومية له علاقة بالاهتمام بالحساب فقط”.

ورداً على سؤال حول أجرها، قالت ريم عبدالله لافتة إلى أجرها في الإعلانات وقالت: “الموضوع متوقف على معايير كثيرة هل الإعلان منزلي.. حضور عن بعد، بس بلا شك كلها أرقام أقول الحمد لله عليها ما أقدر أعطيك رقم.. لو جبت لي إعلان راح أقولك.. راح يطلع لك النسبة المعروفة ١٥٪”.

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