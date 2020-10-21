نشرت الفنانة المصرية ” هنا شيحة ” صورة عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” في أحدث ظهور لها .

وظهرت هنا شيحة في الصورة بإطلالة وملامح وجه مختلفة خاصة في شكل أنفها .

وهو الأمر الذي عرضها لعدد من الانتقادات من جانب المتابعين الذين أرجعوا السبب في ذلك إلى عمليات التجميل التي أثرت على شكلها ونصحوها بالتوقف عن إجرائها .

فجاءت التعليقات مثل : ” ليه كدا معرفتكيش غير لما قريت إسمك .. خربتي ملامحك.. الأول كنتي أحلى وكان وجهك بيبي فيس وجميلة خسارة ” و ” ليش عملية التجميل ليش فسدتي أنفك ووجهك .. خربتي وجهك ” و ” بلاش عمليات تجميل كل يوم كده ” .