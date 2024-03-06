نشرت الفنانة هنا الزاهد عبر حسابها الخاص بموقع الصور والفيديوهات إنستجرام صورة من أحدث ظهور لها .

إطلالة هنا الزاهد

وبدت هنا بقدان وزن ملحوظ، وظهرت بطريقة السيلفي وهي ترتدي إطلاله من اللون الأحمر واعتمدت أن يكون شعرها منسدلاَ ووضعت مكياج صاخب، ويبدو أن الصورة من كواليس أحد أعمالها.

تفاعل الجمهور مع هذة الصورة ونالت إعجاب عدد كبير من متابعيها وأضافوا العديد من التعليقات حول جمالها وأناقتها وفقدانها بعض الكيلوجرامات.

مسلسل إقامة جبرية

مسلسل إقامة جبرية من بطولة هنا الزاهد ، محمد الشرنوبي ،صابرين، ثراء جبيل، عايدة رياض، محمود البزاوي، ومن تأليف أحمد عادل وإخراج أحمد سمير فرج والمسلسل مكون من 10 حلقات.

تقوم هنا الزاهد في المسلسل بدور شخصية صيدلانية، ويظهر محمد الشرنوبي بشخصية بطل العالم في السباحة، أما ثراء جبيل فهي صديقة هنا الزاهد المقربة وتمتلك مركز لتربية الكلاب.

آخر أعمالها

الجدير بالذكر أن عرض مؤخرا للفنانة هنا الزاهد مسلسل سيب وأنا سيب مع الفنان أحمد السعدني وشاركهما البطولة عدد من الفنانين.

مسلسل سيب وأنا سيب من بطولة هنا الزاهد وأحمد السعدني محمد جمعة، محمود البزاوي، عارفة عبدالرسول، أحمد سلطان، آيةسماحة،ساندي، دنيا سامي، محمود السيسي، يارا جبران، كارلوس عازار، هنادي مهنا، من تأليف رنا أبو الريش بمشاركة منة فوزيوإخراج وائل إحسان.

تدور أحداث مسلسل “سيب وأنا أسيب” حول “نبيلة” التي تترك عريسها يوم زواجهما وتسافر إلى لبنان لتشارك في مسابقة تصميمأزياءوتعيش هناك لمدة 5 سنوات، وترتبط بممثل وسيم يقدم لها عرض زواج أمام الجميع، وعندما تعود إلى الإسكندرية حيث ولدت تفاجأ أنهالاتزال متزوجة رغم إرسالها توكيل لوالدها لتطليقها، وتحاول الانفصال عن “إبراهيم” لكنها تدخل معه في مشاكل عديدة.

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