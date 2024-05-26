أعلنت الفنانة شيماء سيف أثناء ظهورها في أحد البرامج التلفزيونية، أمس، خضوعها لعملية تكميم المعدة خلال الأيام القليلة الماضية، وخسارتها 50 كيلوجراما من وزنها، وذلك بعد محاولات عديدة لإقناعها من الفنانة مي كساب.

شيماء سيف تخسر 50 كيلو جرام

وتنشر «نورت» صورا ومقاطع جديدة للفنانة شيماء سيف، بعد خسارتها 50 كيلوجراما من وزنها بعد عملية التكميم التي تظهر رشاقتها.

وأدلت الفنانة شيماء سيف بعدد من التصريحات في برنامج “كلام الناس” من ضمنها خسارتها ما يقرب من 50 كيلو عقب نجاح عملية تكميم المعدة، وعن ما يزعجها في الرجل، إلى جانب تفاصيل خلافها مع الفنانة هنا الزاهد وتصالحهما مؤخرًا.

السمنة والتنمّر

وأعلنت الفنانة المصرية شيماء سيف أنها بدأت تكتسب الوزن الزائد عندما انتقلت للعيش مع والدتها بعد وفاة جدتها، ولم تكن تشعر بسوء الأمر، إذ أن عائلتها لم تتنمر عليها وتعاملت مع الأمر بشكل طبيعي.

وأشارت إلى أنها كانت تحظى بقبول واسع من أصدقائها بالمدرسة ولم تكن تتعرض للتنمر بسبب ذلك، لكنها واجهت صعوبات كثيرة مثل حرمانها من فقرات الاستعراض المدرسي، إضافة إلى سخرية الغرباء منها.

صلح هنا الزاهد وشيماء سيف

من ناحية أخرى، وبعد خصام وقطيعة امتدت لحوالي 8 سنوات، تبادلت الفنانة هنا الزاهد والفنانة شيماء سيف الرسائل عبر خاصية القصص القصيرة على موقع انستجرام.

شيماء وهنا التقيا في حفل زفاف الفنانة ريم سامي، شقيقة المخرج محمد سامي، والذي أقيم قبل يومين، ونشرت كل منهما عبر حسابها الرسمي على “إنستجرام“، صورة تجمعهما من الحفل.

وكتبت هنا تعليقا على الصورة “بعد 8 سنين.. وحشتيني”، ونشرت شيماء نفس الصورة، وعلقت عليها “كنتي وحشاني قوي”.

وكانت صداقة قوية جدا تربط بين هنا الزاهد وشيماء سيف، ولكن دون الكشف عن أي تفاصيل حتى الآن ابتعد الثنائي عن بعضهما سنوات.

آخر أعمال شيماء سيف

وفي سياق آخر، حققت الفنانة شيماء سيف، نجاحا كبيرا خلال موسم رمضان الماضي، بمشاركتها كضيف شرف في الجزء الثامن من مسلسل الكبير أوي، التي كانت تدور أحداثه حول تعرض الكبير أوي عمدة قرية المزاريطة لضغوط عديدة، ليجد نفسه مضطرًا للاهتمام بقضايا ومشاكل من حوله ويتعرض لمواقف كوميدية.

ويشارك في بطولة العمل، عدد كبير من الفنانين، أبرزهم أحمد مكي، محمد سلام، بيومي فؤاد، رحمة أحمد فرج، حاتم صلاح، مصطفى غريب، عبد الرحمن حسن، وعدد آخر من ضيوف الشرف.

يذكر أن آخر مشاركات الفنانة شيماء سيف كانت بـ “مسلسل فراولة” بطولة الفنانة نيللي كريم وعرض بموسم دراما رمضان 2024.

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