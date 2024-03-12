تعرّض الفنان تامر حسني لهجوم عنيف مع أول أيام رمضان 2024 بعد عرض الإعلان الذي يقدّمه لصالح إحدى شركات المنتجات الغذائية التي يقاطعها كثيرون بسبب دعمها للكيان الصهيوني، رغم أنه أعلن في وقت سابق عن توقف نشاطه الفني لدعم الشعب الفلسطيني.

هجوم ضد تامر حسني بسبب حملة إعلانية

وظهر تامر في إعلانه الجديد وهو يقلّد المسحراتي، كما قدّم وبمشاركة عدد من النجوم أغنية راقصة فيها مشاهد من أجواء رمضان في الشارع المصري.

لقطات من إعلان تامر حسني

خسر مليون متابعي في أقل من ساعة

وبمجرد أن شُنّ الهجوم على تامر حسني، ألغى أكثر من مليون شخص متابعته على السوشيال ميديا، فيما تحدّث آخرون عن الأجر الخيالي الذي تقاضاه تامر عن الإعلان، حيث تردّد في مواقع التواصل الاجتماعي أنه حصل على مليون دولار تقريباً، مقابل تصوير الإعلان.

لقطات من إعلان تامر حسني

آخر حفلات تامر حسني

يُذكر أن تامر حسني أحيا أخيراً حفلاً عالمياً في مدينة بونتكانا التابعة لجمهورية الدومينيكان في منطقة البحر الكاريبي.

وظهر تامر على مسرح الحفل مرتدياً ملابس بيضاء اللون، كما طغا الأبيض على ملابس الجمهور الذي تفاعل بشكل كبير مع أغاني فنانهم المفضل.

وصعد تامر حسني إلى خشبة المسرح وهو يردّد أغنية “هرمون السعادة” وسط هتافات وصيحات إعجاب الجمهور من مختلف الجنسيات العربية والأجنبية، وحرص على تحيتهم لحفاوة الاستقبال.

وقدّم تامر في الحفل عدداً كبيراً من أغانيه الاستعراضية المميزة التي تألق بها طوال مشواره الفني، منها: “مبطلناش إحساس”، “كل مرة”، “حلو المكان”، “يانا يا مفيش”، “ارجعلي”، “قسمة ونصيب”.. بالإضافة إلى أغانٍ من ألبومه الأخير “عشأنجي”، منها: “خدنا مناعة”، “أحلى كلام”،” مابجيش بالطريقه دي”، “زي الأيام دي”، “سجل يا تاريخ”، “سواحنا”،” ليه طلة”.

تامر حسني يبدأ تحضير فيلمه الجديد

ومن ناحية كان تامر كتب عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات” إنستجرام“: “توكلنا على الله بدأنا تحضير فيلمي القادم إن شاء الله بعنوان ( ري ستارت ) بطولة النجمة الجميلة هنا الزاهد ولسة مکملین ترشيحات”مشيرا إلى أن العمل من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.

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