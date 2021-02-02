تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة ومقطع فيديو لمشهد من الحلقة 37 من مسلسل “جمال الحريم”، يُظهران الخطأ الجسيم الذي ارتكبه صنّاع العمل.

وفي التفاصيل، يظهر في المشهد النجم إيهاب فهمي في دور الشيخ الأزهري وهو يتذكّر صديقه الذي توفي وترك له ابنه ليربّيه، وكان يحتفظ بصورته في أحد الكتب، حيث لاحظ عدد كبير من المشاهدين أن الصورة تعود الى السفاح الأميركي تيد بندي.

وتعرّض المشهد لموجة كبيرة من السخرية والتعليقات القاسية، باعتبار أن المخرج يستخفّ بعقول المشاهدين من خلال اعتماده على صورة بالأبيض والأسود لأشهر مجرم مختلّ في العالم.

يُذكر أن تيد بندي هو اسم الشهرة للقاتل المتسلسل ثيودور روبرت بندي، والذي يعد واحداً من أشهر وأخطر المجرمين في العالم، وتم إعدامه عام 1989، ودين باغتصاب عشرات الفتيات والنساء ومجامعة جثثهن بعد قتلهن خلال فترة السبعينيات.









Florida Photographic Collection

