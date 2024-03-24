تصدّرت الفنانة المصرية حورية فرغلي عناوين الأخبار بعد تصريحاتها الصادمة في برنامج تلفزيوني تم بثه يوم السبت الماضي.

حورية فرغلي ونزار الفارس

وفي التفاصيل، كشفت “حورية” عن الحقيقة وراء الشائعات التي انتشرت حول حصولها على مبلغ مالي قدره 50 ألف جنيه مقابل افتعال ترند خطوبتها على الإعلامي العراقي نزار الفارس. ونفت فرغلي هذه الادعاءات، مؤكدة أنها كانت غير متواجدة أثناء انتشار هذه الشائعات وأنها لم تكن تعلم بقيام الفارس بهذه الخطوة.

حورية فرغلي وحسن شاكوش

وفيما يتعلق باتهامها بالخروج مع حسن شاكوش في منطقة العين السخنة، نفت فرغلي هذه الاتهامات بشدة، مؤكدة أنها لم تزر المنطقة أبدًا وأنها لا تعرف شاكوش شخصيًا. وردت على الادعاءات التي وجهتها زوجة شاكوش بشأنها بطريقة قاطعة.

وعقبت على الأمر قائلة: “حجيت 7 مرات ولم أرتكب الكبائر.. وأنا من المحترمات في الوسط الفني، ولم أذهب إلى العين السخنة طوال حياتي”.

وأكدت أنها لا تعرف حسن شاكوش إطلاقاً ولم تجمعهما الصدفة، ولكن تحمل رقم هاتفه، مشيرة إلى أن اتهامات زوجة شاكوش لم تكن لها بالمرة.

ملايين من الفروسية

أيضا كشفت الفنانة عن مصدر الملايين التي تملكها قبل دخولها الوسط الفني، موضحة أنها حصلت عليها عن طريق بطولات وجوائز حققتها لأنها كانت بطلة فروسية.

وأضافت حورية: “من قبل التمثيل وأنا مرتاحة وباخد جوايز وبطلة وطن عربي”.

يذكر أن حورية فرغلي تعرضت لحادث تسبب في كسر أنفها، حيث وقعت من على ظهر الخيل أثناء اشتراكها في مسابقة للفروسية، ما أدى إلى إصابتها بكسر في الأنف.

وخضعت الفنانة بعدها لـ 4 عمليات جراحية، جميعها لم تنجح بشكل كامل، الأمر الذي أثر على شكل الأنف حيث لم يعد وجهها إلى طبيعته.

أحدث أعمال حورية فرغلي

على الرغم من التخبط الكبير في الحياة الفنية لـ حورية فرغلي خلال السنوات الماضية، على إثر الأزمة الصحية التي تعرضت لها، وأثرت على نشاطها الفني بشكل كبير، إلا أن حورية إستطاعت خلال هذا العام أن تتجاوز أزمتها بنسبة كبيرة، وتعود للساحة الفنية بقوة، من خلال عدة مشاريع فنية.

عودة الفنانة حورية فرغلي في هذا العام من المقرر انها ستكون من خلال بـ 4 أعمال تتنوع بين الدراما والسينما.

ومن أول وأبرز هذه الأعمال، هو مسلسل تلاتيني وكان من المقرر عرضه في رمضان 2023 المنقضي، والذي سيجمعها لأول مرة مع نبيلة عبيد، إضافة إلى مسلسل “المدينة الجامعية”، كما ستشارك قريبا في ببطولة فيلمين.

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