بعد ان احتلفت الفنانة “إلهام شاهين” بخطوبة شقيقها الفنان “أمير شاهين” علي المونتيرة “منة جاب الله” وسط مجموعة من أصدقائها من داخل الوسط الفني وخارجه، بأحد القري السياحية بالساحل الشمالي، ونشرها لصور من حفل الخطوبة وتهنئتها لشقيقها قائلة: “مبروك يا أمير يا حبيبي ربنا يسعدك و يفرح قلبك و يفرحنى بولادك يا أغلى الناس”، أثيرت حالة من الجدل حول أمير وخطيبته.

حيث تعرض الفنان أمير شاهين لهجوم عنيف من قبل بعض “المتابعات” وذلك بسبب تصريحاته التي أطلقها بعد وفاة الفنانة “ميرنا المهندس” منذ عدة سنوات، التي كانت تربطه بها قصّة حبّ كبيرة، وأكد بعد وفاتها أنه لن يرتبط أبدًا بعد ذلك،

كما نشر عدد من رواد مواقع التواصل صور خطيبة أمير شاهين الجديد وعلقوا عليها مؤكدين أن منة جاب الله تشبه بشكل كبير للفنانة الراحلة ميرنا المهندس، وأكد البعض أنه أرتبط بها لهذا السبب وتظهر في بعض الصور كـ”صورة طبق الأصل” منها.

حبيبة أمير شاهين السابقة الفنانة الراحلة ميرنا المهندس

أمير شاهين وخطيبته

أمير مع خطيبته

الراحلة ميرنا المهندس

وحضر حفل خطوبة أمير شاهين مجموعة كبيرة من نجوم الفن من بينهم هالة صدقي وهنا شيحة وغيرهم الكثيرين من أصدقاء أمير وإلهام، وكان بين الحضور الإعلامية بوسي شلبي والتي نشرت العديد من المقاطع المصورة عبر حسابها علي إنستقرام لحفل الخطوبة وهنأت أمير شاهين بهذه المناسبة وقالت ” مبروك يا أمير ربنا يهنيك ويوفقك يارب”.

في سياقٍ مُتصل، كان أمير شاهين قد صرح في وقت سابق عن ارتبطه بعلاقة حب مع الفنانة المصرية الراحلة ميرنا المهندس، و تحدث عن تلك العلاقة قائلاً: “عرفتها وهي مريضة، وعمري ما فكرت أسيبها عشان مرضها، الواحد ممكن يحب حد سليم وبعد كده يتعب، فمش معنى كده يسيبه أو يبيعه، أنا كنت متفهم جدا لمرضها وكنت بقولها دايما إنتِ قوية”.

وأضاف أمير أنّ ميرنا “حب حياته” وأنّه حزن بشدة لرحيلها: “حاولت أرتبط بعدها مرة أخرى وفشلت، رغم محاولات إلهام أختي، ميرنا كانت حبي الأول والأخير، وإلهام كل شوية تزنّ عليا كل يوم وماشية تخطب لى“.