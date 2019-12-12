خطيبة محمد الشرنوبي تتغزل فيه برسالة رومانسية.. بحبك

وجهت راندا رياض رسالة رومانسية لخطيبها الفنان محمد الشرنوبي معبرة عن حبها الشديد له.

وكتبت راندا، عبر حسابها على إنستجرام “أحلى حاجة حصلت لى فى حياتى هى وجودك فيها ربنا بخليك ليا ويارب نفضل مع بعض على طول بحبك”، كما رد محمد الشرنوبى على رسالة خطيبته مكتفى بوضع إيموجى قلوب حمراء.



احتفل النجم الشاب محمد الشرنوبى بخطوبته على راندا رياض فى جو عائلى وبحضور العائلتين وبعض الأصدقاء، وذلك بمنزل العروس، وقامت العائلتان بقراءة الفاتحة أمس الأربعاء.



وفى سياق آخر قدم محمد الشرنوبى حفلاً غنائيًا كبيرًا خلال فعاليات مهرجان الموسيقى بدورته الـ28، وسط حضور كامل العدد، وبعض الشخصيات العامة، وتألق الشرنوبى خلال الحفل وقدم العديد من أغانى ألبومه الأخير “زى الفصول الأربعة” الذى لاقى نجاحًا كبيرًا وضم 14 اغنية، تعاون فيه مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين.