يشارك الفنان المصري ​محمد عطية​ مع متابعيه كيف يمضي عطلته مع خطيبته الإعلامية المصرية ​ميرنا الهلباوي​، في مدينة دهب المصرية.

ونشر محمد في حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، صوراً تجمعه مع ميرنا معلقاً عليها: “أستمتع بكل ثانية معك”.

كذلك نشرت ميرنا صورا من العطلة مع محمد، وعلّقت: “أنا شخص بحري، أريد العيش في البحر دائما”.

وتعرضت ميرنا لهجوم بسبب ملابسها الجريئة، كما لاقت إنتقادات من قبل متابعيها، بسبب طريقة إلتقاطها الصور على الشاطئ.

يُذكر أن محمد وميرنا إحتفلا بخطوبتهما، في تشرين الثاني/نوفمبر عام 2020.





