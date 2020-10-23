تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للناشطة أروى عمر يظهر فيه خطيبها “إبراهيم”؛ ما أثار جدلا كبيرا بين المتابعين بسبب مظهره.

ونشرت أروى مقطع الفيديو في حسابها على سناب شات وهي تسأل إبراهيم:”ما استاهل نص مليون مهر” ليرد بدوره “تستاهلين مليون .”

وأثار مقطع الفيديو ردود فعل واسعة بين المتابعين الذين علقوا على مظهر زوج أروى ووصفوه بغير اللائق وخاصة بسبب تسريحة شعره الغريبة.

لا طبعاً ماتستاهلين .. وينه ابراهيم لايكون اللي شعره اشقر ولا بويه هذي ولا ايش ؟ pic.twitter.com/djDndwSOZi — you (@iyosuef) October 22, 2020

كما دشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي وسما بعنوان “ابراهيم” ليتصدر بدوره قائمة الترند في تويتر. وجاء في التعليقات:”الله يهنيهم يارب، بس انشالله تبتعد عن السوشال ميديا لأنه الناس مو راحمينها وهي الصدق غثيثة، عموما الله يوفقهم”. وقالت إحدى المغردات: “شفت الفيديو وكنت احسبها تتصور مع صحباتها الحين الي دريت انه ابراهيم،، يا حليله برهومي وش فيه قاط مع الفريق الثاني”.

وكانت أروى الناشطة اليمنية المقيمة في السعودية قد كشفت مؤخرا عن قرب حفل خطوبتها من شخص وصفته بالمقتدر ويقبل بشروطها من الألف إلى الياء. وحول قيمة مهرها قالت أروى في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، إنه “نصف مليون ريال”، مشيرة إلى أنها ستقوم بدعوة الفنانة بلقيس للغناء في حفلها.