كشف الممثل ” محمود المهدي ” عن استعداده وخطيبته الفنانة الشابة ” منة عرفة ” للاحتفال بزفافهما والذي سيتم الإعلان عن موعده في القريب العاجل .

فنشر محمود المهدي صورة تجمعه بمنة عرفة عبر حسابه على إنستجرام وكتب في تعليقه عليها : ” العد التنازلي للغسالة ابتدى .. قريب أوي هنعلن عن معاد فرح الفار السندق .. كم واحد مستني ” .

لترد عليه منة عرفة في تعليق لها على الصورة قائلة : ” بحبك .. ربنا يديمك أحلى نعمة في حياتي ” .

وكانت قد احتفلت منة عرفة وخطيبها محمود المهدي بعقد قرآنهما في شهر يونيو الماضي في حفل اقتصر على حضور الأسرتين فقط .