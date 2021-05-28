كشف الممثل الشاب محمود المهدي، سبب عدم نشر منة عرفة أي صور تجمعهما عند إعلان خطوبتها، مؤكداً أن ذلك جاء بناءً على رغبته.

ونشر المهدي مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي في “إنستغرام”، وقال خلاله: “أنا اللي طلبت من منة ماتنزلش صورنا ومحدش يعرف؛ لأسباب منها إني كنت عايز أعلن بعد ما ينزل فيلمنا اسمه 666 والناس تعرفني الأول من خلاله، عشان مايتقالش إني عرفت منه استغلال أو أي كلام من اللي بيتقال، أنا عرفت منة من أكتر من سنتين، وقربنا أكتر، وحتى الصور اللي نازلة قديمة وشكراً لكل حد باركلنا”.

وعلّق على الفيديو، قائلاً: “بجد بشكر كل شخص بعت الرسايل اللي وصلتلنا، بجد الرسايل جميلة زيكم وبحاول أقرأ الرسايل والله كلها واللي معرفتش أرد عليه يسامحني.. مش هعرف أرد على كل الرسايل بس بقرأهم”.

وسبق أن أعلن محمود المهدي الخطوبة، ونشر صورة تجمعه مع منة أثناء احتفالهما بعيد ميلادها الـ 22، عبر “إنستغرام”، وعلّق عليها قائلاً: “ربنا يجمع هدومي وهدومك في غسالة واحدة”.