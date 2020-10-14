قرر الملحن المصري ” عمرو مصطفى ” إنهاء تعاونه الفني وقطع علاقته بالفنان ” عمرو دياب ” وذلك إثر خلاف وقع بينهما .

والذي وصل إلى قيام عمرو مصطفى بحظر رقم عمرو دياب على هاتفه .. كما وجه للأخير رسالة من خلال عدد من المقربين منه والتي اختصر مضمونها : ” خلي عزيز الشافعي ينفعك ” وفقا لصحيفة ” الوطن ” المصرية .

وتعود تفاصيل الخلاف بينهما إلى قيام إحدى شركات الاتصالات الشهيرة بالاتفاق مع عمرو دياب لتحضير أغنية وطنية جديدة بهدف إذاعتها خلال عيد الأضحى الماضي .

وبهذه المناسبة قام عمرو مصطفى بعرض لحنا على عمرو دياب يليق بالأغنية على أن يتم تركيب كلمات الأغنية عليه خاصة وأنه لم يسبق له تقديم أغنية وطنية معه .. إلا أن الهضبة أخبره بإنه سيقوم هو بتلحين الأغنية وستكون من كلمات ” تامر حسين ” .

إلا أن عمرو مصطفى فوجئ بعد ذلك بعد طرح إعلان أغنية ” يا بلدنا يا حلوة ” إنها من ألحان ” عزيز الشافعي ” وهو الأمر الذي أثار غضبه الشديد .