شهد لوكيشن تصوير مسلسل موسي الذي يؤدي بطولته الفنان محمد رمضان والمقرر عرضه خلال دراما رمضان 2021 ، خلافاً بين كل من بطل العمل والفنانة سمية الخشاب.

وبحسب موقع “فيتو” المصري فأن الخلاف حدث بسبب ترتيب الأسماء على تتر العمل، إذ طلبت الفنانة سمية الخشاب من الشركة المنتجة أن يكون اسمها بجانب محمد رمضان على بوستر وتتر العمل الأمر الذي رفضه محمد رمضان نهائيا.

وحاولت الشركة المنتجة للعمل أن تصل لحل الأزمة بأن يكون اسمها بعد محمد رمضان مباشرة، ومن الممكن أن يكون هناك اقناع لمحمد رمضان أن يكون اسمه بجانبها.

ولم تكن هذه الأزمة الأولي التي قابلت محمد رمضان منذ بداية العمل حيث تم توقف العمل من قبل بعد أن نشر محمد رمضان صور له مع فنانين إسرائيليين.

وسبقها أزمة أخري حين تم السخرية من محمد رمضان من بعض المجاميع الفنية حين رددوا أنه فنان موقوف عن التمثيل، ومنهم بالتطبيع، وما كان منه إلا أن ترك لوكيشن التصوير.

وكان محمد رمضان أعلن عودته مع عائلته إلى مصر، للبدء بتصوير مسلسله الجديد “موسى”، مؤكدًا أن المسلسل يشارك ضمن سباق الدراما شهر رمضان 2021.

مسلسل “موسى” من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجي، وكانت الشركة قد تعاقدت في وقت سابق على بطولة المسلسل مع كل من الفنان صبري فواز، رياض الخولي، سيد رجب، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين.