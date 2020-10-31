فاجأت الفنانة اللبنانية رزان مغربي، الجمهور بحضورها حفل ختام الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، بعد تخلفها عن حضور حفل الافتتاح والفعاليات التي استمرت على مدار أسبوع في مدينة الجونة.

وجاءت إطلالة رزان مغربي، بشكل جريء حيث استطاعت أن تلفت أنظار الجمهور في مواقع التواصل الاجتماعي، مُرتدية فستانًا جذابًا وطويلًا باللون الأزرق الفاتح، وتميز بتفصيلة مميزة ومكشوف من الظهر ليبرز عن رشاقتها وأناقتها.









وقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهر فيه عدد من النجمات وهن على السجادة الحمراء كان بينهن رزان مغربي، التي فاجأت أحد المنظمين الذي حرص على الوقوف بجانبها والتصوير معها فطالبته بخلع الكمامة وقبلته امام الكاميرات.

وتوافد عدد من النجوم والفنانين على الـ”ريد كاربت” الخاص بحفل ختام فعاليات المهرجان، وكان من أول الحضور المخرج أمير رمسيس، والمنتجة مريان خوري، كما حضر أيضا المخرج السوداني أمجد أبو العلا، والكاتبة النمساوية سونيا.