تواصل بعض شركات الإنتاج الرهان على الدراما المشتركة، واضعةً ثقلها في مسلسلات لبنانية ــ سورية تُطعَّم أحياناً بأسماء مصرية، مستندةً إلى جاذبية النجوم السوريين.

وفيما يلي خمسة من أهم هذه الاعمال المرتقب عرضها مع بداية شهر رمضان الكريم:

مسلسل 2020

تخرج الممثلة اللبنانية نادين نجيم في المسلسل الرمضاني الجديد “20 20” من جلباب الأدوار الرومانسية لتجسد شخصية شرطية تتميز بقوة شخصيتها وصرامتها وجديتها في العمل.



وتحاول نادين نجيم وتلعب شخصية “النقيب سما” فك لغز العديد من الجرائم في لبنان وهو ما يجعل من المسلسل يندرج في خانة أعمال الإثارة والتشويق والاكشن التي تمكنت من حصد النجاح في السنوات الأخيرة واقتناص نسب مشاهدة عالية في العالم العربي.



والمسلسل من تأليف بلال شحادات ونادين جابر، إخراج فيليب أسمر، وإنتاج شركة “صباح إخوان”.

مسلسل 350 غرام

عمل عربي مشترك صوّر بشكل كامل في مدينة أبوظبي. النص من من تأليف ناديا الأحمر وإخراج محمد لطفي، وبطولة الفنانين السوريين عابد فهد وسلوم حداد واللبنانية كارين رزق الله. ويوري العمل قصة المحامي نوح الريّس الذي تنقلب حياته بعد خضوعه لعملية زراعة قلب فيتحول من الشر إلى الطيبة. يعرض المسلسل على قناة “أبو ظبي”.

مسلسل للموت

مسلسل للموت من بطولة ماغي بو غصن، ومحمد الأحمد، وخالد القيش، وباسم مغنية، ودانييلا رحمة عن نص نادين جابر إخراج فيليب أسمر.

مسلسل زوج تحت الإقامة الجبرية

مسلسل «زوج تحت الإقامة الجبرية» (فكرة المخرج السوري أسامة الحمد، تأليف زهير قنوع، إخراج نبيل لبُس، إنتاج «غولدن لاين» و«آي سي ميديا برودكشن»)، يطلّ زياد برجي بدور رجل متزوّج من امرأتين، يجد نفسه بسبب انتشار كورونا والحجر الصحي أمام مشكلة كبرى تتمثّل في اجتماع الزوجتَيْن تحت سقف واحد. العمل الذي صوِّر في بيروت، من بطولة نادين الراسي، هبة نور، هشام حداد وغيرهم. مع العلم بأنّ اسمه تبدّل، منذ فترة وجيزة، من «نسونجي بالحلال» إلى «زوج تحت الإقامة الجبرية» بناءً على طلب قناة «أبو ظبي» التي ستعرض العمل الدرامي.

مسلسل داون تاون

مسلسل «داون تاون» (قصة كلود أبو حيدر وسيناريو وحوار محمود إدريس، وإخراج زهير أحمد قنوع).

وهو أوّل عمل درامي تقدّمه شركة «فالكون فيلمز» (يديرها رائد سنان)، بعد العديد من الأفلام. في قالب اجتماعي ــ رومانسي، تجري الأحداث حول مجموعة من القصص التي تجمع أبطالها في جو مليء بالحب. وتتقاسم البطولة أمل بوشوشة مع ستيفاني صليبا، هبة نور، سامر إسماعيل، عبد المنعم عمايري، كارمن لبس، يوسف حدّاد، سارة أبي كنعان، محمد عقيل ووسام صليبا.

أقرأ ايضا: