بعد زواج الفنانة المصرية “ياسمين صبري” من رجل الأعمال المصري الشهير “أحمد أبو هشيمة” تحولت حياتها إلى قمة الرفاهية والفخامة؛ فعلي الرغم من أن ياسمين كانت متزوجة قبله من رجل أعمال آخر، إلا أنه لم يكن بنفس المستوى المادي لأبوهشيمة. الذي نقل حياتها إلى الرفاهية المطلقة؛ حيث أصبح لياسمين صبري طائرة خاصة تحت تصرفها لتتنقل بها بين دول العالم.

فبعد عقد القران انتقلت ياسمين للعيش مع زوجها بقصره بالقاهرة، والذي يعد من أفخم القصور من حيث المساحة والتصميم واحتوائه على حديقة كبيرة وصالة للألعاب الرياضية، التي تغني ياسمين عن الذهاب إلى “الجيم” والاختلاط بالجمهور مما يسهم في اقتحام خصوصيتها.

و بين الحين والآخر تحاول ياسمين صبري إظهار ملامح حياتها الجديدة، من خلال نشرها صوراً خاصة بها عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام”، والتي تعكس الرفاهية التي تعيشها حالياً.

يُذكر أن الفنانة ياسمين صبري شاركت متابعيها مؤخراً عبر حسابها الرسمي بـإنستجرام، بصورة رومانسية جمعتها بزوجها أحمد أبو هشيمة أثناء قضائهما الإجازة الصيفية بأحد الشواطئ السياحية. وقد أثارت الصورة إعجاب متابعي ياسمين نظراً لجمال المنظر الطبيعي ولرومانسيتها حيث ظهر الزوجان وهما يمسكان ايديهما على شاطئ البحر وخلفهما يخت، وبدا وكأنهما بطلان لأحد الأفلام رومانسية .