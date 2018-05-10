خمنوا أسعار مسلسلات هيفا وهبي وعادل إمام وباقي نجوم الدراما الرمضانية!

بين العرض الحصري والاول والعرض الثاني، تعاقدت القنوات مؤخراً على الدراما الرمضانية، وفي التقرير التالي نرصد لكم النجوم الذين تمكنوا من حجز مقاعدهم في صفوف الاعمال الرمضانية.

فقناة “CBC” تعاقدت على عرض مسلسل الممثل عادل امام “​عوالم خفية​” مقابل 70 مليون جنيه، وهو نفس الرقم الذي بيع فيه مسلسل “​لعنة كارما​” للنجمة ​هيفا وهبي​ المعروض على قناة “النهار”، ومسلسل “​نسر الصعيد​” للممثل ​محمد رمضان​ المقرر عرضه بشكل حصري على DMC وهي نفس القناة التي ستعرض مسلسل الممثل ​يحيى الفخراني​ “​بالحجم العائلي​” حيث تم شراؤه بـ65 مليون جنيه.

أما مسلسل الممثلة يسرا “​لدينا أقوال أخرى​” وبشكل حصري على قناة DMC تم التعاقد عليه بـ50 مليون جنيه، وهو نفس الرقم الذي بيع فيه مسلسل الممثلة زينة “​ممنوع الاقتراب او التصوير​” على قناة MBC مصر، وعلى DMC يعرض مسلسل “إختفاء” بـ 40 مليون فقط وهو نفس الرقم الذي تم فيه بيع مسلسل “​ليالي اوجيني​” على CBC، و”​عزمي واشجان​” وصل سعره إلى 45 مليون ويعرض على قناة “النهار” ، واشترت قناة ON TV مسلسل “​ابو عمر المصري​” للممثل احمد عز بـ45 مليون جنيه ايضا.