كشفت كوكب الشرق المطربة المصرية الراحلة أم كلثوم، عن الطعام الوحيد الذي تمنت أن تأكله ولم تستطع بسبب “نصيحة الأطباء”.

و في 16 يونيو 1948، نشرت أم كلثوم مقالا في مجلة “آخر ساعة” تحت عنوان “قصتي الحقيقة”، مؤكدة أن والدها قد سمع أن البيض يحسن الصوت فكان يطعمها كل يوم خمس بيضات، حتى منعت من البيض نهائيًا. وأضافت: ظهر أن هذا البيض الكثير يتلف المرارة، ونتج عن هذا أن الأطباء قاموا بمنعي من أكل البيض، وفي كثير من الأحيان أشعر أن من أعظم أماني حياتي أن أكل بيضة واحدة .