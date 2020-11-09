نشرت الممثلة المصرية ​ياسمين صبري​ صورة لها في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، وظهرت فيها بإطلالة لاحظها رواد مواقع التواصل أنها فاخرة إن على صعيد ملابسها باهظة الثمن من جهة، وأساس منزلها الملوكي من جهة أخرى، الأمر الذي عرضها للكثير من الإنتقادات.



وفي التفاصيل ظهرت ياسمين جالسة على أريكة داخل منزلها مرتديةً تي-شيرت وبنطال باللون الأسود، وأضافت إليهم جاكيت من ماركة غوتشي “Gucci” وبالبحث عن سعرها إكتشف الجمهور أنه يصل لحوالي الـ 2200 دولار أي ما يقارب الـ 34 ألف جنيه مصري.

من ناحية أخرى اعتبر البعض أن منزل ياسمين صبري شديد الفخامة، خصوصاً وأنها إعتمدت الديكور باللون البيج والذهبي لاجئةً للإضاءة الكلاسيكية.

يذكر أنها ليست المرة الأولى التي تظهر فيها ياسمين بإطلالة باهظة الثمن إذ إرتدت العديد من الساعات الباهظة أبرزها من ماركة “​audemars piguet​” ووصل سعرها إلى 43 ألف دولار. وساعة من ماركة “​Franck muller​” ويبلغ سعرها 38 ألف دولار كما ظهرت بساعة أخرى من ماركة “Audemars Piguet ” ويبلغ سعرها 29 ألف دولار. وكانت قد أثارت الجدل سابقاً بجلوسها داخل الطائرة الخاصة المملوكة لزوجها رجل الأعمال المصري ​أحمد أبو هشيمة​ الشهير.