تألقت الفنانة المغربية ​سميرة سعيد​ بفستان أسود في الحلقة النهائية من برنامج المواهب ​The Voice Senior​ والتي انتهت بتتويج الفنان عبدو ياغي باللقب بعد منافسة جميلة مع المواهب الباقية.

فستان سميرة من تصميم دار ​Maria Lucia Hohan​ ويصل سعره إلى 889 جنيها استرلينياً اي حوالى 1175 دولارا أميركياً وقد لاق بها الى حد بعيد، وقد كسرت من الاطلالة السوداء بمكياج صارخ باللون الازرق، ما اضاف للوك جرأة لا نراها سوى على سميرة سعيد كما تعودنا دائماً في كل اطلالاتها من بداية مسيرتها.





































