خمنوا سعر فستان نادين نسيب نجيم في زفاف نجل صادق الصبّاح

لبّت الفنانة اللّبنانيّة نادين نسيب نجيم دعوة المنتج صادق الصباح لحضور زفاف نجله في أحد الفنادق البيروتيّة الكبرى.
وتألقت الفنانة اللّبنانيّة في الحفل بفستان أسود بسيط، وتميّز الفستان بأكمام طويلة وفتحة واسعة على ظهره، وحمل الفستان توقيع المصمّم العالمي توم فورد، وبلغ سعره حوالي 1449 دولار أميركي.
يذكر أن العديد من الفنانين والممثلين لبنانيين وسورين ومصريين حضروا زفاف نجل صادق الصباح مثل: ليلى علوي ، لطيفة ، عمرو سعد ، حمادة هلال ، منى واصف ، نادين نسيب نجيم ، كارول سماحة ، ستيفاني صليبا ، سيرين عبدالنور ، مكسيم خليل ، عابد فهد ، رامي عياش ، أمل بشوشة .