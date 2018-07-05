خمنوا سعر فستان نادين نسيب نجيم في زفاف نجل صادق الصبّاح

لبّت الفنانة اللّبنانيّة ​نادين نسيب نجيم​ دعوة المنتج ​صادق الصباح​ لحضور زفاف نجله في أحد الفنادق البيروتيّة الكبرى.

وتألقت الفنانة اللّبنانيّة في الحفل بفستان أسود بسيط، وتميّز الفستان بأكمام طويلة وفتحة واسعة على ظهره، وحمل الفستان توقيع المصمّم العالمي ​توم فورد​، وبلغ سعره حوالي 1449 دولار أميركي.

يذكر أن العديد من الفنانين والممثلين لبنانيين وسورين ومصريين حضروا زفاف نجل صادق الصباح مثل: ليلى علوي ، ​لطيفة​ ، ​عمرو سعد​ ، ​حمادة هلال​ ، منى واصف ، نادين نسيب نجيم ، ​كارول سماحة​ ، ستيفاني صليبا ، ​سيرين عبدالنور​ ، ​مكسيم خليل​ ، ​عابد فهد​ ، ​رامي عياش​ ، ​أمل بشوشة​ .