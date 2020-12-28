فاجأت الإعلامية دينا رامز جمهورها ومتابعيها بالكشف عن صلة القرابة العائلية التي تجمعها مع الفنانة شيرين رضا، وذلك أثناء معايدتها في عيد ميلادها.



ونشرت “دينا” صورة تجمعها في الطفولة مع شيرين رضا، وعلقت عليها قائلة: “عيد ميلاد سعيد لابنة عمي الجميلة، شريكتي في كل الجرائم”، وتفاجأ عدد من الجمهور بصلة القرابة التي تجمعهما سويًا.

وكانت النجمة شيرين رضا احتفلت مؤخرًا بعيد ميلادها، وحرص عدد كبير من نجوم الفن على تهنئتها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

يُذكر أن آخر أعمال النجمة شيرين رضا كان مسلسل “ليه لأ”، الذي عرض على منصة “شاهد”، مؤخرًا، وشاركت في بطولته إلى جانب كل من أمينة خليل، هالة صدقي ، محمد الشرنوبي، مريم الخشت، هاني ‏عادل، عمر السعيد، ناردين فرج، ومن إخراج مريم أبو عوف‎













