نشرت معلومات أن منة جاب الله خطيبة الفنان أمير شاهين تصغره في العمر بحوالي 12 عامًا، وذلك بعد مرور أيام على إعلان خطوبتهما.

ويبلغ أمير شاهين من العمر 43 عامًا وهو يكبر منة جاب الله ذات الـ 31 عاما بأكثر من 10 أعوام، وهي خريجة المعهد العالي للسينما وتربطها صلة قرابة بالمنتج أحمد عبد العاطي.

وكان أمير شاهين تعرض لانتقادات لاذعة بعد خطوبته بسبب تصريحاته السابقة التي تشير إلى أن ميرنا المهندس حب عمره ولن يستطيع تجاوز أزمة رحيلها ولقبها بـ “عروس الجنة”.

وأقيم حفل الخطوبة يوم الخميس الماضي في الساحل الشمالي بحضور عدد من نجوم الوسط الفني.