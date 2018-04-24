خمنوا كم بلغ سعر اطلالة أحلام الغجرية في حلقة “ذا فويس”.. لن تصدقوا!

كما عوّدتنا الفنانة الإماراتية ​أحلام​ على اثارة الجدل ولفت الإنتباه إلى إطلالاتها التي تعتمدها دائما، والتي غالباً ما تتصف بالغرابة وتتميّز بالجديد.

ومنذ بداية إطلالتها ضمن برنامج ” ​ذا فويس​ ” كانت حديث الناس، وآخرها إطلالتها في الحلقة الماضية والتي اعتمدت فيها على اللوك الغجري وللمرّة الأولى.

وبدت أحلام مرتديةّ قميصا قطنيا يبلغ ثمنه نحو 1,330 دولار أميركي، ونسقت فوقه سترة بيضاء طويلة يبلغ ثمنها نحو 3,715 دولار إميركي، وأكملت إطلالتها بحذاء الى الركبة يبلغ ثمنه نحو 6,000 دولار أميركي.

ومن ناحية الشعر، إعتمدت الشعر القصير مضيفةً عليه صبغه باللون الأزرق من أطرافه وأهم ما كان بإطلالتها هو الرسومات الغجرية التي رسمتها على جبينها وذقنها.

ونالت أحلام الكثيرمن التعليقات منها الإيجابية ومنها السلبية، ولكنها تجنبت الردّ مكتفيّة بالقول:” اللوك اليوم غجري .. كيف بس عجبكم اكيد .. التغيير مطلوب صح”.‎