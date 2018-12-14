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خمنوا كم يبلغ طول ووزن هيفا وهبي!

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في سابقة، كشفت الفنانة اللبنانية ​هيفا وهبي​ عن طولها ووزنها لمتابعة طرحت عليها هذا السؤال على حسابها على احد مواقع التواصل الاجتماعي وردت هيفا بكل عفوية كما عودتنا وقالت : ” يبلغ طولي 170 سم اما وزني فهو 58 كلغ. “

وبعد اجابة هيفا وهبي التي اعتبرها البعض جريئة نسبة ان المرأة في الاجمال لا تحب ان تكشف عن هذه التفاصيل، راح نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي يؤكدون ان هيفا تمتلك معايير الجمال العالمية التي تنافس عارضة فيكتوريا سيكرت الاشهر.

هيفا تمارس الرياضة بانتظام وتتبع نظاماً غذائياً يتناسب مع طريقة عيشها من اجل المحافظة على رشاقتها وقوامها المثالي.

haifa wehbe a

هيفاء وهبي

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