بطريقة مميزة، حرصت الممثلة اللبنانية ​ورد الخال​ على معايدة شقيقها الممثل اللبناني ​يوسف الخال​ لمناسبة عيد ميلاده، إذ أنها إختارت أن تنشر عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة لهما من الطفولة.

وأرفقت الصورة بتعليق قالت فيه:”حبيت عيّدك بهالصورة .. خيي.. لأنو الطفولة احلى مرحلة .. بعيداً عن الأضواء والتزيّف، وبعيداً عن هالزمن التعيس اللي نحنا فيه..كل سنة وانت متألق ، ومحاط بالمحبّين ، يا احلى خي بالدني…وسوف”.



