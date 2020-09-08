بطريقة مميزة، حرصت الممثلة اللبنانية ورد الخال على معايدة شقيقها الممثل اللبناني يوسف الخال لمناسبة عيد ميلاده، إذ أنها إختارت أن تنشر عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة لهما من الطفولة.
وأرفقت الصورة بتعليق قالت فيه:”حبيت عيّدك بهالصورة .. خيي.. لأنو الطفولة احلى مرحلة .. بعيداً عن الأضواء والتزيّف، وبعيداً عن هالزمن التعيس اللي نحنا فيه..كل سنة وانت متألق ، ومحاط بالمحبّين ، يا احلى خي بالدني…وسوف”.
بطريقة مميزة، حرصت الممثلة اللبنانية ورد الخال على معايدة شقيقها الممثل اللبناني يوسف الخال لمناسبة عيد ميلاده، إذ أنها إختارت أن تنشر عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة لهما من الطفولة.