تداولت مواقع التواصل الإجتماعي صورة نادرة تعود إلى مرحلة الطفولة لفنان شهير، كان قد نشرها عبر حسابه الرسمي بموقع “إنستجرام”، حيث طفلاً يبلغ من العمر 3 سنوات تقريباً، وقد حازت تلك الصورة علي إعجاب عدد كبير من النشطاء، وأكد البعض علي أن ملامح الفنان تغيّرت كثيراً بمرور الزمن.

إنه النجم السوري “​تيم حسن”​ الذي شارك جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بتلك الصورة له من الطفولة وعلّق عليها بالقول:” لسه في شوية شبه يمكن”. وتفاعل المتابعين معه بشكلٍ كبير .

في سياقٍ آخر، عبر النجم السوري تيم حسن وزوجته الإعلامية المصرية “وفاء الكيلانى” عن دعمهما لنجله من زوجته الأولي، “ورد تيم حسن” البالغ من العمر 14 عاما، وذلك عبد نشره مقطع فيديو كشف فيه عن حلمه في ان يكون فيزيائيًا فلكيًا وأن يلتحق بجامعة مرموقة. كما تحدث عن أحلامه وطموحاته، وأنه يريد أن يضع بصمته في تشكيل المستقبل، ويحلم باكتشاف كواكب أخرى، لا يمكن تصورها ويعتقد بأنه يستطيع أن يحقق ذلك يوماً ما.

وعلي الصعيد الفنى، شارك الفنان تيم حسن في موسم الدراما السورية في شهر رمضان الماضي 2020، بـ”مسلسل الهيبة 3″، وشاركه فى بطولته الفنانة سيرين عبد النور، ومنى واصف ومجموعة كبيرة من النجوم، وقامت ببطولة الجزء الأول الممثلة نادين نسيب جيم، فيما كانت نيكول سابا بطلة الجزء الثاني.