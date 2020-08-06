تداولت مواقع التواصل الإجتماعي صورة نادرة تعود إلى مرحلة الطفولة لفنان شهير، كان قد نشرها عبر حسابه الرسمي بموقع “إنستجرام”، حيث طفلاً يبلغ من العمر 10 سنوات تقريباً، وقد حازت تلك الصورة علي إعجاب عدد كبير من النشطاء، وأكد البعض علي أن ملامح الفنان تغيّرت كثيراً بمرور الزمن.

أنه الفنان السوري “سامر المصري” الذي شارك بالعديد من الأعمال الفنية من مسلسلات وأفلام ومسرحيات، كما له بعض النشاطات الغنائية، كما اشتهر على المستوى المحلي والعربي بأعماله التي قام بها والتى يُعد أشهرها “مسلسل باب الحارة” بأجزائه الأولى الثلاثة، حيث حققت له شخصية العقيد “أبو شهاب” شهرةً ونجاحاً كبيراً على مستوى الوطن العربي .

صورة نادرة من طفولة النجم السوري “سامر المصري”

وفي سياقٍ آخر، أطل الفنان سامر المصري مؤخراً كضيف في “برنامج وطن الأعياد” الذي يُعرض علي قناة أبو ظبي الفضائية، وتطرق الحديث مع المصري حول عدة مواضيع، أبرزها كان تصريحه بأنه يُفضل شخصية “أبو جانتي” الذي قدمها من خلال مسلسل كوميدي يحمل ذات الأسم، ووصف حينها بملك التكسي أو اللانسر، حيث صرّح الفنان أن هذا الدور هو الدور الأقرب إليه، أكثر من دور “أبو شهاب” رغم أنه نال شهرة واسعة من خلاله محلياً وعربياً.

وعلي الصعيد الفنى، شارك النجم السوري سامر المصري فى الدراما الخليجية خلال شهر رمضان الماضى من خلال”مسلسل الحرملك 2″ بمشاركة جمال سليمان، نادين خورى، باسم ياخور، سولاف معمار، درة، هبة نور، قيس شيخ نجيب، جينى اسبر، رنا أبيض، أحمد الاحمد، قاسم ملحو وعدد آخر من نجوم الدراما العربية وتأليف سليمان عبد العزيز وإخراج تامر اسحق.