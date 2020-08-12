تداولت مواقع التواصل الإجتماعي صورة نادرة تعود إلى مرحلة الطفولة لفنان شهير، كان قد نشرها عبر حسابه الرسمي بموقع “إنستجرام”، حيث طفلاً يبلغ من العمر 11 عام تقريباً، وقد حازت تلك الصورة علي إعجاب عدد كبير من النشطاء، وأكد البعض علي أن ملامح الفنان لم تتغير كثيراً بمرور الزمن.

إنه النجم اللبنانى “مازن معضم”​ الذي شارك جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بتلك الصورة له من الطفولة وعلّق عليها بالقول:“أشتاق إلى أن أكون طفلاً حيث لا خوف على الغدّ ولا توتر”.

صورة نادرة للفنان اللبناني “مازن المعضم” من مرحلة الطفولة

وبالحديث عن الفنان مازن معضم، فيُذكر أنه ممثل لبنانى دخل عالم التمثيل في عام 1999، عبر مسلسلين “رمح النار” و”الباشوات”، قبل أن تتوالى العروض عليه ويقدم العديد من الأعمال، ومن عام 2000 حتى عام 2005 قدّم “حب أعمى” و “قصة سلمى”، ومن عام 2005 حتى عام 2010 قدّم مسلسل “ورود ممزقة” بدور زياد، و”نار تحت الجليد” بدور وائل، و”رياح الثورة” و”شيء من القوة ” بشخصية جاد؛ أما عام 2010 فكان محطة إنتقالية بالنسية لمازن معضم، الذي قدّم عملين نجحا بقوة، وكانا من بطولته هو والممثلة اللبنانية ​نادين الراسي​، الأول كوميدي وهو “متر ندى” والثاني درامي وهو “لونا” الذي حقق أرقاماً قياسية في نسبة المشاهدة على محطة الـ “LBCI”.

من عام 2016 حتى الآن قدّم مازن معضم مسلسل “جريمة شغف”، “زوجتي أنا” بجزئيه الأول والثاني، ثم مسلسل “الشقيقتان” الذي جمعه مجدداً بالممثلة نادين الراسي. وفي عام 2018 قدم مسلسل “موت أميرة” من بطولته هو و​الفنانة شيراز​، والذي من المتوقع أن يقدم الجزء الثاني منه قريباً، إضافة إلى ذلك قدّم مسلسل “بوح السنابل”، الاجتماعي الذي يحمل قضايا كثيرة.

على صعيد الأفلام قدم 3 أعمال، وهم “بطل من الجنوب” عام 2000، “الملحد” عام 2014 و”المنعطف” عام 2015.