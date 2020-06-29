تداولت مواقع التواصل الإجتماعي صورة نادرة تعود إلى مرحلة الطفولة لفنان شهير، كان قد نشرها عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، حيث طفلاً يبلغ من العمر 6 سنوات تقريباً، وقد حازت تلك الصورة علي إعجاب عدد كبير من النشطاء، وأكد البعض علي أن ملامح الفنان لم تغيّر كثيراً بمرور الزمن .

أنه الفنان اللبنانى “سعد رمضان” ،الذي بدا في الصورة بملامح لم تتغير كثيراً، وتبين أن الشبه كبير بين الصورة في الطفولة وإطلالته الحالية الجذابة التى جعلت لديه الكثير من المعجبات، وانهالت التعليقات من قبل محبي رمضان على الصورة، وتغزلوا بجماله، وأشاروا الى أن ملامحه لم تتغير كثيراً.

يُذكر أن الفنان سعد رمضان حقّق شهرة كبيرة، بعد مشاركته في برنامج “ستار أكاديمي”، بموسمه الخامس، وقدّم أجمل الأغاني خلال مسيرته الفنية، ومنها “إحساسك صنم”، “ما بعرف”، “خلص الوقت”، “ضد النسيان”، “إنت وأنا”، “شو محسودين”، وغيرها الكثير .