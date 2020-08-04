تداولت مواقع التواصل الإجتماعي صورة نادرة تعود إلى مرحلة الطفولة لفنان مصري شهير، كان قد نشرها عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات “تويتر”، حيث طفلاً يبلغ من العمر 5 سنوات تقريباً، وقد حازت تلك الصورة علي إعجاب عدد كبير من النشطاء، وأكد البعض علي أن ملامح الفنان تغيّرت كثيراً بمرور الزمن.

أنه الكوميديان المصري “هانى رمزي” الذي شارك تلك الصوره مع جمهوره إحتفالاً بعيد ميلاده الـ 55، وعلّق علىها، قائلاً: “دي صورتي وأنا صغير السماعة أكبر مني.. وشكراً لكل اللي هناني بعيد ميلادي.. أحلى أيام.. أحلى أصحاب.. أحلى جمهور”.

دى صورتى وانا صغير السماعه أكبر منى ههههههه وشكراً لكل إللى هنانى بعيد ميلادى #أحلى_أيام #أحلى_أصحاب #أحلى_جمهور pic.twitter.com/ahYTGt4U6p — Hany Ramzy (@HanyRamzy) October 26, 2019

في سياقٍ آخر، قدم الفنان هاني رمزي بطريقة ساخرة نصائح لإزالة دهون البطن والقضاء على الكرش، ونشر مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي بموقع “فيسبوك”، لشاب وهو يؤدي تمارين صعبة في شرفة منزله، حيث يتدلي من الشرفة للشارع للتدريب على عضلات البطن، وعلق رمزي على المقطع الذي نشره ساخرا: “تمرين سهل للقضاء على الكرش ودهون البطن”، وسرعان ما استقبل الكثير من التعليقات الساخرة عقب دقائق من نشره للفيديو.

وعلي الصعيد الفنى، نفى المؤلف محمد محرز، حقيقة الأخبار المتداولة عن قيامه بكتابة جزء ثان من “فيلم غبي منه فيه”، الذي قام ببطولته الفنان هاني رمزي، موضحا أنه يقوم حاليا بتأليف فيلم بالتعاون مع “امين جمال” وإخراج سامح عبدالعزيز، ونشر صورة تجمعه بالمخرج سامح عبد العزيز على صفحته بموقع فيسبوك، للإعلان عن توقيع فيلم جديد يجمعهما.