تداولت مواقع التواصل الإجتماعي صورة نادرة تعود إلى مرحلة الطفولة لفنان شهير، كان قد نشرها فناناً صديقاً له عبر حسابه الرسمي بموقع “إنستجرام”، حيث كان الأول طفلاً يبلغ من العمر 10 سنوات تقريباً، وقد حازت تلك الصورة علي إعجاب عدد كبير من النشطاء، وأكد البعض علي أن ملامح الفنان لم كثيراً بمرور الزمن.

أنه الكوميديان المصري الراحل” علاء ولي الدين” حيث نشر صديقه النجم “محمد هنيدي” عبر صفحته الخاصة على مواقع الصور “إنستجرام”، صورة له من طفولته وأرفقها بتعليق مقتضب “علاء ولي الدين”، وتفاعل المتابعون مع الصورة بشكل لافت معبرين عن حزنهم لرحيله الباكر.

يشار إلي أن هناك صداقة كبيرة كانت تجمع الممثل المصري ​محمد هنيدي​ بالممثل الراحل ​علاء ولي الدين​، وهو دائماً ما يشارك الجمهور صوراً وفيديوهات من أعمال إشتركا فيها، كما نشر هنيدي صورة لافته تجمعهما، بديا فيها بكامل عفويتهما وعلّق عليها :”ضحكة من القلب مع أطيب قلب”.

وبالتعريف عن الفنان الراحل، يُذكر أنه فنان مصري تخرج من مدرسة مصر الجديدة الثانوية العسكرية وبرز من خلال أدوار ثانوية في أفلام عادل إمام ثم انطلق بعد ذلك وقام ببطولة عدة أفلام. ولد بمحافظة المنيا – مركز بني مزار – قرية الجندية وكان جده الشيخ سيد ولي الدين مؤسس مدرسة في القرية أنشأها كاملاً على نفقته الخاصة وظلت تعمل لأعوام إلى أن انتقلت إلى الجهات الحكومية. ووالده سمير ولي الدين كان ممثلاً وكذلك كان مدير عاماً لملاهي القاهرة، يشار إلي أن علاء ولي الدين ساهم في ظهور عدد من نجوم الساحة الفنية الحاليين أمثال أحمد حلمي وكريم عبد العزيز ومحمد سعد، فشخصية “اللمبي” كان أول ظهور لها في “فيلم الناظر” وبعدها انطلق محمد سعد وأصبح نجم شباك .

وعن وفاته المنية فقد فارق الحياة عن عمر يناهز التاسعة والثلاثون والذي وافقت آنذاك أول أيام عيد الأضحى من جراء مضاعفات السكري الذي كان يعاني منه؛ جدير بالذكر أن آخر عرض في السينما لعلاء ولي الدين كان فيلم ابن عز لكن آخر فيلم قام بتصويره ولم يكتمل تصويره نتيجة لوفاته هو فيلم عربي تعريفه لحازم الحديدي.