يتجه القائمون على مسلسل “الهيبة” لحسم هوية بطلة الجزء الخامس لتشارك الفنان السوري تيم حسن، ويبدو أن الاختيار وقع على الممثلة والإعلامية اللبنانية إيميه صياح لتكون بطلة الجزء الجديد.

وبذلك تنضم صياح إلى قافلة النجمات اللواتي شاركن في الأجزاء السابقة وهن نادين نجيم، وسيرين عبد النور، ونيكول سابا وأخيراً الممثلة السورية ديمة قندلفت.

ونشرت صياح على صفحتها الشخصية عبر إنستغرام صورة وهي تتدرب على رياضة الملاكمة مع مدربها مع تعليق: “وجدت شغفي الجديد”، ولم يتضح ما إذا كانت تلك التدريبات تحضيرا لدورها الجديد أم لا، لاسيما أن المسلسل يحتوي على مشاهد أكشن وتتطلب مجهودا بدنيا.

يشار إلى إيميه صياح غابت لمدة عامين عن التلفزيون بسبب إنجابها توأماً، مكتفية بالحضور في بعض البرامج فقط. وسجّلت الممثلة اللبنانية مشاركات لافتة أبرزها مسلسل “وأشرقت الشمس” و”أوركيديا” و”حدوتة حب”، كما قدمت العديد من البرامج التلفزيونية أشهرها برنامج The Voice، و”الزمن الجميل”.

وكان من المتوقع أن ينطلق تصوير الجزء الخامس في شهر شباط /فبراير الماضي، ولكنه تأجل بسبب تأخّر تسلّم النص للنجوم، وأيضا بسبب الوضع الوبائي في لبنان الذي لا يزال يشهد ارتفاعا مقلقا في عدد الإصابات والوفيات وعدم حصول المنتجين على استثناءات للمضي في عملية تصوير المسلسل، ولذلك لن يعرض الجزء الخامس في الموسم الرمضاني القادم، وهذا ما حدا بالقائمين على العمل بأن يجهزوا تحضيرات قوية للعمل الدرامي، إضافة إلى اختيارات جديدة للنجوم المشاركين.

يذكر أن الجزء الرابع من المسلسل عرض أيضاً خارج شهر رمضان الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا الذي جمّد التصوير، وبث في الخريف الماضي على قناتي mtv و mbc وتطبيق شاهد. ولقيت هذه التجربة إعجاب القائمين على المشروع، فقرروا تصويره بهدوء خارج شهر رمضان القادم.

يشار إلى أن مسلسل الهيبة من إخراج سامر برقاوي وبطولة تيم حسن، عادل كرم، ومنى واصف، عبدو شاهين، أويس مخللاتي، روزينا لاذقاني ونخبة من الممثلين.