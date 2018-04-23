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خمنوا من هي نجمة “ستار أكاديمي” التي فاجأت الجمهور بخبر خطوبتها !!

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Shereen Yehia

خمنوا من هي نجمة "ستار أكاديمي" التي فاجأت الجمهور بخبر خطوبتها !!

شاركت في الموسم العاشر من برنامج ” ​ستار أكاديمي​ ” والذي حسم منافسته المشترك المصري محمد شاهين.

‎إنها الفنانة المصرية ​شيرين يحيى​ التي فاجأت الجمهور مؤخراً بإعلان خطوبتها، حيث نشرت عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، صورة ليدها ويد خطيبها وهما يرتديان خاتم الخطوبة، من دون ان تكشف عن هويته.

وتفاعل معها متابعوها بشكل كبير حيث وجهوا لها رسائل التهنئة متمنين لهما السعادة، هذا بالإضافة إلى عدد من زملائها في “ستار أكاديمي” ومنهم مينا عطا ومحمد شاهين.

وكانت قدمت يحيى عدداً من الأغاني المنفردة آخرها أغنية “مستكنيس” وتتر مسلسل “طعم الحياة” للفنان سامو زين والذي بدوره يتولى إنتاج أعمالها.

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