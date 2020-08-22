تداولت مواقع التواصل الإجتماعي صورة نادرة تعود إلى مرحلة الطفولة لفنانة شهيرة، كانت قد نشرها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”، حيث كانت طفلة تبلغ من العمر عامها الأول تقريبا، وتفاعل المتابعون مع الصورة بشكل لافت، حيث أثنى المتابعون على براءتها وجمالها، مؤكدين أن ملامحها تتغيرت كثيراً عمّا كانت عليه في طفولتها.

أنها الفنانة المصرية “منة شلبي” التى شاركت متابعيها بصورة لها في عمر الطفولة بدت فيها مكتنزة وقد إرتدت فستاناً أبيض وإرتسمت على وجهها بسمة عريضة، وظهرت في الخلفية بعض الورود كدليل على تواجدها في ذاك الوقت في حفل زفاف، وعلقت عليها بجملة من تتر مسلسل ليالي الحلمية :”ليه يا زمان ما سبتناش أبريا”.وتفاعل المتابعين معها .

في سياقٍ آخر، احتفلت الفنانة منة شلبي، بعيد ميلادها الموافق 23 من شهر يوليه الماضي، برفقة الفنانة غادة عادل وابنتها والفنان محمد شاهين وأصدقاء مشتركين أخرين، وتداول رواد موقع التواصل الإجتماعى صورا من هذا الاحتفال عبر السوشيال ميديا، وسط تهانى جمهورها، وظهرت منة شلبي مع الفنانة غادة عادل خلال احتفالهما بعيد ميلادها بصحبة أصدقائها من خلال الصور، وسط حالة من الفرحة والبهجة بين الحاضرين، والتي نالت إعجاب الجمهور والنشطاء.

وعلي الصعيد الفنى، تُسجل الفنانة المصرية منة شلبي تعاونها الأول مع كلٍ من النجم “محمد هنيدي” والمخرج “شريف عرفة”، من خلال “فيلم النمس والإنس”، ويشاركهما في بطولته، عمرو عبد الجليل، صابرين، بيومى فؤاد، محمود حافظ، محمد جمعة وعدد آخر من الفنانين، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف، والفيلم من تأليف كريم حسن بشير، وإخراج شريف عرفة.