تداولت مواقع التواصل الإجتماعي صورة نادرة تعود إلى مرحلة الطفولة لمطربة شهيرة، كانت قد نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”، حيث كانت طفلة تبلغ من العمر ثلاث اعوام تقريبا، وتفاعل المتابعون مع الصورة بشكل لافت، حيث أثنى المتابعون على براءتها وجمالها، مؤكدين أن ملامحها تتغيرت كثيراً عمّا كانت عليه في طفولتها.

أنها المطربة المصرية “أنغام” التى شاركت جمهورها ومتابعيها بصور لها من طفولتها مع والدتها، حيث أنها دائما ماتحرص على مشاركة متابعيها بصور ومقاطع فيديو من حفلاتها واعمالها الفنية، ولكن هذه المرة قررت أن تشاركهم ذكريات من طفولتها، وأرفتها بالتعليق :”ماما الجميله ”.

في سياقٍ آخر، تعرضت إطلالة أنغام بفستان صيفي أبيض جريء بتصميم أقرب للكاش مايوه، على البحر لردود أفعال متباينة من جانب محبيها، وذلك بعد أن نشرت النجمة صورة جديدة لها عبر حسابها على “إنستجرام” للترويج لأغنيتها الفردية الجديدة “بحبك وبرتاحلك”، وقامت أنغام بتصوير مقطعاً دعائياً خاصاً بالأغنية على الشاطئ، لتتلقى تعليقات متباينة من جمهورها الذي عبر قطاع كبير منه عن دهشته بسبب اختيارها لتلك الإطلالة الجريئة، بينما قال آخرون إن الإطلالة تناسب فكرة تصوير الأغنية على الشاطئ وليس بها ما يسيء.

كما تصدرت الفنانة أنغام التريند علي السوشيال ميديا وكافة المنصّات الإعلامية مؤخراً، وذلك بعد إنفصالها رسمياً عن زوجها الموزع الموسيقي “أحمد إبراهيم”، وأوضح أحمد إبراهيم خلال لقائه مع الإعلامى رامي رضوان فى برنامج مساء dmc ، أنه التزم الصمت مع الجدل السوشيال ميديا بعد زواجه من أنغام ومن بعد انفصاله عنها؛ حيث قال، “كنت حريص على عدم إدخال حياتى الشخصية مع المهنية والأزمة الأخيرة أظهرت لى نوايا لناس كثيرين استكتروا عليّ أن الضوء اتسلط عليه وأنا لو محتاج وبسعى للشهرة كنت ظهرت فى برامج من زمان وتحدثت عن أعمالى الفنية”.