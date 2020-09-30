تداولت مواقع السوشيال ميديا صورة نادرة تعود إلى مرحلة الطفولة لنجمة مصرية شهيرة، كانت قد نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”، حيث كانت طفلة تبلغ من العمر ثلاث سنوات تقريباً، وتفاعل المتابعون مع تلك الصورة بشكلٍ لافت، كما أشادوا ببرائتها وجمالها.

أنها النجمة المصرية “هبة مجدي” التى أستطاعت أن تحصد كم هائل من الإعجابات والتعليقات علي تلك الصور النادرة من طفولتها، كما تناقلها عدد كبير من محبيها. وبعض الحسابات النشطة المعنيّة بأخبار وحياة المشاهير والفنانين .

وفي السياق الفنى، رشحت الشركة المنتجة لـ “مسلسل ضربة معلم” للنجم محمد رجب، الفنانة هبة مجدي، لتقوم بدور البطولة النسائية أمامه، وذلك بعد نجاحهما سوياً فى مسلسل “الأخ الكبير”، ولم تتعاقد هبة رسمياً على العمل حتى الآن، حيث أنها وافقت على المشاركة فى المسلسل بشكل مبدئى، ومقرر أن يتم التعاقد معها خلال الفترة المقبلة، كما يجرى المخرج إسماعيل فاروق ترشيح باقى الأبطال لانضمامهم فى العمل وإبرام التعاقد معهم فى فترة وجيزة استعداداً لانطلاق التصوير.

وكان آخر ظهور للفنانة هبة مجدي فى شهر رمضان الماضى من خلال “مسلسل فرصة تانية” للنجمة ياسمين صبري، وهو معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجي، وشارك فى بطولته كل من الفنان أحمد مجدى، أيتن عامر، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمدالشامى، نهال عنبر، عمرالشناوى، محمد جمعة.